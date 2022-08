Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine revoit ses prévisions de récoltes agricoles à la hausse malgré la guerre

L'Ukraine a revu à la hausse ses perspectives de récolte pour cette année, prévoyant une augmentation de 10% malgré la guerre menée par la Russie.Kiev s'attend désormais à récolter entre 65 et 67 millions de tonnes de céréales et de graines, contre 60 millions auparavant, a indiqué le ministre de l'Agriculture Mykola Solsky mercredi. Le Premier ministre Denys Shmyhal a, lui, déclaré que 12 millions de tonnes de cultures ont déjà été récoltées. "Au total, nous avons exporté 3,2 millions des 5 millions requis en juin", a-t-il précisé, alors que les exportations augmentent progressivement par le rail, la route et les ports du Danube. Entretemps, le déblocage de millions de tonnes de céréales stockées dans les ports de la mer Noire a également été largement salué comme un signe d'espoir. "Les ports maritimes augmentent considérablement leurs capacités, et les agriculteurs obtiennent de nouvelles possibilités pour vendre leurs produits", a déclaré M. Shmyhal. (Belga)