Mexique: neuf mineurs bloqués dans un puits, les secours à pied d'oeuvre

Au moins neuf mineurs étaient bloqués mercredi dans un puits d'une mine de charbon au nord du Mexique après son effondrement, a indiqué le président Andres Manuel Lopez Obrador."A 13h35 (18H35 GMT), on a rapporté un effondrement dans une mine de charbon de la municipalité de Sabinas dans l'Etat du Coahuila, ce qui a provoqué l'inondation du puits où ont été piégés, visiblement, neuf mineurs", a écrit le chef de l'Etat mexicain sur Twitter. "Nous espérons les retrouver sains et saufs", a ajouté M. Lopez Obrador en précisant que les secours étaient sur les lieux, dont 92 membres de la Garde nationale. Des proches des mineurs se sont regroupés près de la mine, en priant. "J'ai deux fils (qui travaillent dans la mine)", a témoigné une mère à la chaîne de télévision Milenio, sans donner son nom. L'un des deux a pu échapper à l'effondrement, a-t-elle ajouté en pleurs. Le lieu de l'accident se trouve à 1.130 km au nord de Mexico dans l'Etat du Coahuila, principale zone carbonifère du Mexique. En juin 2021, sept mineurs sont morts dans l'effondrement d'une autre mine de charbon de ce même Etat. L'accident le plus grave survenu dans cette région a eu lieu en 2006, quand une explosion de gaz au sein d'une mine a fait 65 morts. (Belga)