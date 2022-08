Mondiaux de kayak sprint - Le duo Hermien Peters/Lize Broekx en finale A à Halifax, Artuur Peters/Bram Sikkens en 1/2

Les deux K2 belges ont réussi leur entrée en matière, jeudi, aux championnats du monde de kayak en ligne, à Halifax, au Canada. Premier à s'aligner, le duo composé d'Hermien Peters et Lize Broekx, en remportant sa série éliminatoire sur 500 m, s'est directement qualifié pour le finale A, le top 6 mondial. Artuur Peters et Bram Sikkens, engagés en K2 messieurs sur 1000 m, se sont quant à eux qualifiés pour les demi-finales en prenant la 4e place de leur course.

Chez les dames, les deux Limbourgeoises, 9e des Jeux Olympiques de Tokyo, se sont imposées lors de la 2e des 3 séries, où seule la première équipe se hissait directement en finale. Peters et Broekx ont devancé le Danemark et la Chine, signant le 3e temps des éliminatoires. Son frère cadet et Sikkens ont été devancés dans la 1re des 4 séries par l'Allemagne, la Chine et la Lituanie, dans une course où les 6 premiers se qualifiaient pour les demies de vendredi. Mercredi, Artuur Peters et sa sœur Hermien avaient accédés aux demi-finales du K1, sur respectivement 1.000 m et 500 m, lors de la journée d'ouverture. Chacun tentera de se qualifier vendredi pour la finale A en se classant parmi les 3 premiers de la 1re des trois demi-finales. (Belga)