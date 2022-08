Pelosi à Taïwan - L'Union européenne condamne les manoeuvres "agressives" de la Chine, l'Asean "préoccupée"

Le chef de la diplomatie de l'Union européenne Josep Borrell a condamné jeudi les manoeuvres militaires "agressives" de la Chine, estimant qu'il n'y avait "aucune justification" à utiliser "comme prétexte" la visite à Taïwan de la cheffe des députés américains Nancy Pelosi."Il est normal pour les députés de nos pays de voyager à l'international", a-t-il écrit sur Twitter depuis Phnom Penh, en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Asean. Ses homologues de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est ont prévenu que la situation autour du détroit de Taïwan peut mener à des "conflits ouverts", dans un communiqué commun diffusé peu de temps après. "L'Asean est préoccupée par l'instabilité internationale et régionale, notamment avec les récents développements dans la région adjacente de l'Asean, qui peuvent mener à de mauvais calculs, une confrontation sérieuse, des conflits ouverts, et des conséquences imprévisibles pour les grandes puissances", ont-ils assuré. "Le monde est dans un besoin urgent de sagesse et du sens de la responsabilité de tous les chefs d'Etat pour défendre le multilatéralisme (...) et la coexistence pacifique", ont-ils poursuivi. Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi est à Phnom Penh jeudi où il doit rencontrer des représentants de l'Asean. Son homologue américain Anthony Blinken a également fait le déplacement dans la capitale cambodgienne. L'armée chinoise va démarrer jeudi les plus importantes manoeuvres militaires de son histoire autour de Taïwan, une réponse musclée à la visite de la cheffe des députés américains Nancy Pelosi sur l'île, qui est partie mercredi après y être restée moins de 24 heures. Elle a martelé que les Etats-Unis n'abandonneraient pas l'île, dirigée par un régime démocratique et qui vit sous la menace constante d'une invasion par l'armée chinoise. (Belga)