Traite des êtres humains sur un chantier d'Anvers - Borealis reporte encore ses travaux au port d'Anvers

Borealis a encore davantage reporté ses travaux au port d'Anvers pour permettre une meilleure évaluation des mesures nécessaires en matière sociale, a indiqué jeudi l'entreprise chimique, sur le chantier de laquelle 55 victimes potentielles de traite des êtres humains ont été découvertes.

Borealis avait décidé, le 27 juillet, d'interrompre pour trois jours la construction d'une nouvelle usine et de suspendre le contrat avec IREM-Ponticelli, l'entrepreneur en charge des canalisations et de la mécanique. "L'enquête et la mise en place des mesures complémentaires étant toujours en cours, Borealis a décidé le 1er août de reporter les travaux de construction à Beveren jusqu'à nouvel ordre", indique l'entreprise. "Le chantier ne reprendra que partiellement." Borealis assure avoir fait de l'enquête sa principale priorité. (Belga)