WTA Washington - Elise Mertens et Greet Minnen dans le dernier carré du double

Elise Mertens, N.1 mondiale en double, et Greet Minnen (WTA 53 en double) se sont qualifiées pour les demi-finales du double au tournoi de tennis WTA 250 de Washington, épreuve sur surface dure dotée de 251.750 dollars, jeudi. Le duo belge, tête de série N.2, a battu la paire américaine formée par Jamie Loeb (WTA 244 en double) et Christina McHale (WTA 296 en double) 4-6, 6-1, 10/5. La rencontre a duré 1 heure et 18 minutes.

En demi-finales, Mertens et Minnen affronteront soit le duo composé de la Brésilienne Ingrid Gamarra Martins et de la Britannique Emily Webley-Smith, soit celui formé par l'Américaine Catherine McNally et la Russe Anna Kalinskaya. Mertens (WTA 30) et Minnen (WTA 99) ont été éliminées au premier tour du simple. (Belga)