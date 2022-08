Marc Cucurella passe de Brighton à Chelsea

Marc Cucurella quitte Brighton pour s'engager avec Chelsea, ont annoncé les deux clubs anglais vendredi. L'Espagnol a signé un contrat de six ans avec les Blues.

Cucurella, 24 ans, a été formé au FC Barcelone où il a fait ses débuts professionnels en 2017. Après des prêts à Eibar (2018-2019) et Getafe (2019-2020), il est acquis à titre définitif par le club madrilène en 2020. Après une saison à Getafe, il rejoint Brighton pour qui il a joué 38 rencontres, inscrivant un but et distribuant deux assists. En juin dernier, il a fêté sa première cap en équipe nationale espagnole. (Belga)