Mondiaux d'équitation - La Belgique peut assurer son billet olympique pour Paris 2024 au Danemark

Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus), Nicolas Philippaerts (Kantanga), Jos Verlooy (Igor) et Grégory Wathelet (Nevados), avec Niels Bruynseels (Delux) comme réserviste, vont porter les couleurs de la Belgique dans les épreuves de saut d'obstacles des championnats du monde d'équitation organisés du 6 au 14 août à Herning au Danemark.

L'équipe coachée par Peter Weinberg peut d'ores et déjà gagner son billet pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris, où les épreuves seront organisées dans le cadre prestigieux du château de Versailles, à condition de finir dans le top 5. Le classement sera établi au terme des trois épreuves : l'épreuve au temps du mercredi 10 et les deux manches de la Coupe des Nations des jeudi 11 et vendredi 12. Le titre individuel sera attribué le dimanche 14 au cours de deux tours supplémentaires - et si nécessaire, seulement d'un barrage. L'Euro 2023 de Milan offrira trois autres billets olympiques. Au total, vingt équipes de trois cavaliers disputeront l'épreuve par équipes aux JO. La Belgique a pris la 3e place aux JO de Tokyo l'an dernier. Guéry et Wathelet figuraient dans l'équipe qui était complétée par Pieter Devos. Un mois plus tard, Pieter Devos (Jade), Nicola Philippaerts (Katanga), Jos Verlooy (Varoune) et Olivier Philippaerts (Le Bleu Diamond) enlevaient la médaille de bronze à l'euro de Riesenbeck, en Allemagne. Outre le jumping, trois autres disciplines décerneront leurs couronnes mondiales : le dressage, le para-dressage et la voltige. Charlotte Defalque (Botticelli), Domien Michiels (Intermezzo), Larissa Pauluis (First-Step Valentin) et Lore Vandenborne (Ikke-Pia) entreront de la lice en dressage le samedi 6 août. En dressage, le top 6 décrochera déjà son ticket pour Paris. Manon Claeys (San Dior), Michèle George (Best of 8), Barbara Minneci (Stuart) et Kevin Van Ham (Eros Van Ons Heem) s'aligneront dans le para-dressage et Lauren Vanlerberghe (Hollywood) en voltige féminine. (Belga)