Blanchiment: la Grèce remet aux Etats-Unis un Russe condamné en France

La Grèce a extradé vers les Etats-Unis un expert russe en informatique et en cryptomonnaie condamné pour blanchiment d'argent en France, quelques heures après sa sortie de prison, a annoncé vendredi son avocat.Alexander Vinnik "a été placé à bord d'un avion privé à destination des Etats-Unis" sans qu'on lui ait permis de demander l'asile en Grèce, a déclaré son avocate, Zoe Konstantopoulou. M. Vinnik, 43 ans, avait été remis à la Grèce par les autorités françaises jeudi après-midi, quelques semaines à peine après sa condamnation définitive à Paris à cinq ans de prison pour blanchiment d'argent par la Cour de Cassation. Père de deux enfants, Alexander Vinnik a passé deux ans en prison en France après avoir été extradé par la Grèce. Il avait été arrêté en juillet 2017 dans la station balnéaire grecque d'Halkidiki (nord) et la Grèce avait décidé de le remettre à la France, alors que la Russie et les Etats-Unis demandaient également son extradition. Arrivé aux Etats-Unis, il a été présenté vendredi à une juge fédérale de San Francisco. Il est visé par 21 chefs d'accusation, dont usurpation d'identité, complicité de trafic de drogue et blanchiment d'argent. Les procureurs accusent Alexander Vinnik "d'avoir dirigé BTC-e, une plateforme criminelle d'échange de cryptomonnaies qui a blanchi plus de quatre milliards de dollars de revenus criminels". En Russie, en revanche, il est accusé seulement de fraude pour un montant de 9.500 euros. La Russie est "indignée par les actions inamicales de la Grèce qui, sous pression des Etats-Unis" ont extradé Alexander Vinnik à "la justice punitive américaine", a réagi dans la soirée le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. "Malgré une demande officielle de l'ambassade de Russie à Athènes, aucun employé consulaire, ni son avocat et interprète n'ont été autorisés à le voir", dénonce le communiqué. (Belga)