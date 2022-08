Championnat EBU de l'Union Europénne des super-coqs - Geram Eloyan s'incline aux points face au tenant du titre Luca Rigoldi en Italie

L'Italien Luca Rigoldi, 29 ans, champion EBU de l'Union Europénne des super-coqs, a conservé son titre, vendredi soir à Dueville (Vicence), en Italie.Il a en effet battu aux points en douze rounds son challenger belge d'origine arménienne Geram Eloyan, dont c'est la troisième défaite pour un titre en moins d'un an. Le Bruxellois a en effet perdu un championnat de Belgique des plumes aux points contre Stefan Voda, le 11 décembre à Herstal, puis un championnat NABA des super-coqs aux points contre l'Ukrainien Oleh Dovhun, le 18 mars au Paramount Theatre d'Huntington (USA). Les deux fois sans démériter, loin s'en faut. Ce qui a encore été le cas ce vendredi en Italie, ainsi qu'en témoigne le pointage très serré, 115-113, du juge monégasque Jean-Robert Laine. L'Espagnol Jon Llona Fernandez (117-111) et l'Autrichien Ilhan Homovic (118-111) ont plus généreusement coté le détenteur de la ceinture. Celui-ci a pourtant été mis en difficulté dans la deuxième partie du combat, le Belge ayant sans doute débuté trop prudemment. Le palmarès d'Eloyan comprend huit victoires, dont sept avant la limite, et désormais quatre défaites. Rigoldi a lui remporté sa 27e victoire, pour 2 défaites et 2 nuls. Il s'était emparé de la ceinture vacante en battant le Français Hugo Legros, qu'il avait envoyé au tapis dès le premier round, par k.o technique à la neuvième reprise, le 25 février au PalaGoldoni de Vicence. "Je veux maintenant reconquérir le titre de champion d'Europe EBU perdu en 2020 (à Milan contre le Britannique Gamal Yafai, détrôné depuis par son compatriote Jason Cunningham, ndlr)", a-t-il dit. Après le drame de mercredi à Gosselies, où le super-moyen (entre 73,028 et 76,205 kg) bruxellois Lay Kalenga, 29 ans, s'est noyé dans l'étang du Pircha, l'étendard de la boxe belge est resté en berne ce vendredi soir à Dueville. (Belga)