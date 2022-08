Conflit israélo-palestinien - Médiation de l'Egypte pour tenter d'apaiser les tensions entre Gaza et Israël

L'Egypte s'efforce d'apporter sa médiation pour calmer les tensions à Gaza, où des tirs meurtriers ont été échangés entre les forces israéliennes et une organisation armée de l'enclave palestinienne, ont assuré samedi de multiples sources.Une source de sécurité égyptienne a expliqué à l'AFP que les efforts de médiation du Caire étaient en cours depuis vendredi, date à laquelle Israël a lancé des attaques contre ce qu'il a décrit comme des cibles du Jihad islamique. "Nous espérons parvenir à un consensus pour un retour au calme le plus rapidement possible", a dit la source. Le porte-parole de l'armée israélienne, Richard Hecht, avait auparavant fait référence à la médiation égyptienne lorsqu'il a informé les journalistes des bombardements, sans donner de précisions. Une source égyptienne a déclaré de son côté qu'une délégation du Jihad islamique pourrait se rendre au Caire ce samedi. Cette organisation est considérée comme terroriste par Israël, les Etats-Unis et l'Union européenne. Le Hamas, le groupe islamiste qui contrôle Gaza depuis 2007, s'est jusqu'à présent tenu à l'écart de la dernière vague de violence à Gaza, mais était également présent lors des discussions avec l'Egypte. Son chef, Ismail Haniyeh, basé à Doha, s'est entretenu avec les "services de renseignement égyptiens" au sujet des violences, selon un communiqué du Hamas. L'Egypte est historiquement un grand médiateur entre Israël et les groupes armés présents à Gaza: en mai dernier, le pays a négocié le cessez-le-feu qui a mis fin à un conflit de 11 jours. (Belga)