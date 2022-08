Dix morts dont trois enfants dans l'incendie d'une maison aux Etats-Unis

Dix personnes, dont trois enfants, sont mortes vendredi dans l'incendie d'une maison en Pennsylvanie, dans l'est des Etats-Unis, a annoncé la police dans un communiqué.Les secours sont intervenus très tôt vendredi matin dans une maison à Nescopeck, petite ville de l'est de l'Etat, et "10 victimes" dont "trois mineurs" ont "été retrouvés morts dans le bâtiment", a indiqué la police de Pennsylvanie dans un communiqué transmis à l'AFP. Trois adultes ont pu sortir sains et saufs du brasier, a ajouté la police, qui n'a pas fourni d'explication sur les causes de l'incendie ayant entièrement détruit la maison. Des images de médias américains montrent les ruines d'un bâtiment entièrement éventré par les flammes, les murs calcinés. Les trois enfants, deux garçons et une fille, étaient âgés de cinq, six et sept ans. L'âge des sept autres victimes va de 19 à 79 ans. (Belga)