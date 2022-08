La VUB ouvre un registre de condoléances à la mémoire de Caroline Pauwels

La Vrije Univertiteit Brussel (VUB) a ouvert un registre de condoléances à la mémoire de son ancienne rectrice Caroline Pauwels, a indiqué l'université samedi.

Les attentions peuvent être déposées au sein du bâtiment Braem sur le campus d'Etterbeek, à la bibliothèque du campus de Jette et en ligne via le site de l'université flamande. À la demande de l'ancienne rectrice, les funérailles se tiendront dans un cadre familial, a indiqué la VUB. Caroline Pauwels, 58 ans, est décédée vendredi. Elle souffrait d'un cancer de l'estomac et de l'œsophage depuis plusieurs années. Elle avait été contrainte de démissionner de ses fonctions en raison de son état de santé en février dernier. (Belga)