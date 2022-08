L'amical entre la Juventus et l'Atlético Madrid prévu à Tel-Aviv est annulé

La rencontre de préparation entre la Juventus et l'Atlético Madrid programmée dimanche à Tel-Aviv, en Israël, a été annulée pour des raisons de sécurité. Les deux clubs l'ont annoncé samedi.

La Juve et l'Atlético devaient se rencontrer au Bloomfield Stadium. La situation dans la bande de Gaza avait suscité des doutes quant à la tenue du match. Israël a mené des frappes sur la bande de Gaza vendredi, et le Jihad islamique a envoyé des roquettes sur l'État hébreu. Les deux clubs et Comtec Group, le promoteur de la rencontre, ont décidé d'annuler le match. Cette rencontre devait être la dernière préparation pour les deux clubs avant de débuter leur championnat. Ils pourraient désormais chercher une solution alternative afin de jouer un match avant de démarrer leur campagne nationale, le 15 août contre Sassuolo pour la Juventus et le même jour contre Getafe pour le club d'Axel Witsel et Yannick Carrasco. (Belga)