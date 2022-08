Mondiaux d'équitation - Lauren Vanlerberghe 19e en voltige après l'épreuve imposée

Lauren Vanlerberghe sur Hornbeck's Crixus occupe la 19e place en voltige après l'épreuve imposée aux championnats du monde d'équitation qui ont débuté samedi à Herning au Danemark.La Roularienne, 25 ans, a récolté une note de 7.334. La Française Manon Moutinho (Saitiri) est en tête (8.445) devant Alina Ross (Baron R), 2e (8.365) et l'Allemande Julia Sophie Wagner (Giovanni 185), 3e (8.310). La voltige est un mélange de gym et de danse sur un cheval lancé au galop dont les prestations sont divisées en trois avec ce programme imposé de huit figures pour commencer samedi qui représente 25 % du résultat. Un programme technique dimanche comptant pour 25 %. Et un programme libre lundi, soit une minute pour présenter un ensemble que l'on a pensé entièrement et qui représente 50 % du résultat final. (Belga)