Nicaragua: la police accuse l'Eglise catholique locale "d'incitation à la haine"

La police nicaraguayenne a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête pour "agissements délictueux" en raison d'incitations "à la haine", en dénonçant "la situation créée (...) sous les auspices de l'évêque de Matagalpa", assiégé depuis jeudi dans son évêché par la police.Dans un communiqué officiel, la police nicaraguayenne accuse les "hautes autorités de l'Eglise catholique du diocèse de Matagalpa, mené par l'évêque Mgr Rolando José Alvarez Lagos, de "tenter d'organiser des groupes violents, en les incitant à commettre des actes de haine contre la population". Mgr Rolando Alvarez, critique du gouvernement du président Daniel Ortega, a célébré vendredi une messe retransmise depuis son évêché sur les réseaux sociaux en direct de son évêché de Matagalpa, à 130 km au nord-est de la capitale Managua. Des policiers anti-émeutes "continuent de fermer la rue" de l'évêché, a dénoncé vendredi Mgr Alvarez lors de cet office. "La porte principale et le garage sont également bloqués" par la police, a indiqué le prélat âgé de 55 ans, qui est empêché depuis jeudi de rejoindre sa cathédrale, à quatre rues de là. "Nous sommes dans l'évêché. Personne ne peut sortir ni entrer", a indiqué à l'AFP l'un des prêtres retranchés avec M. Alvarez. Ces "agissements" ont "pour but de déstabiliser l'Etat du Nicaragua et d'attaquer les autorités constitutionnelles", assure le communiqué de la police. La police annonce avoir "ouvert une enquête afin de déterminer la responsabilité pénale des personnes impliquées dans ces agissements délictueux". "Les personnes soumises à l'enquête resteront à leur domicile", précise encore la police, qui empêche depuis jeudi l'évêque et les prêtres qui l'accompagnent de quitter le siège épiscopal. Mgr Alvarez avait réclamé jeudi le respect de la "liberté" religieuse après la fermeture par les autorités de radios catholiques et dénoncé un "harcèlement" policier. (Belga)