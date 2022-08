PGA Tour - Trois leaders après le 2e tour au Wyndham Championship

Le Sud-Coréen Kim Joo-hyung et les Américains Brandon Wu et Ryan Moore se partagent la première place du Wyndham Championship, tournoi de golf du PGA Tour doté de 7,3 millions de dollars, à l'issue du deuxième tour, vendredi, sur le parcours de Sedgefield à Greensboro.

Kim Joo-hyung, 20 ans, a rendu une carte de 6 sous le par comprenant sept birdies et un bogey. Il a bondi de la 23e à la première place. Ryan Moore, 39 ans, lauréat du tournoi il y a treize ans, a bouclé le parcours en 66 coups avec cinq birdies et un bogey. Brandon Wu, 23 jaar, a réussi quatre birdies pour un bogey. Le trio compte un coup d'avance sur les Américains Russell Henley et John Huh et le Sud-Coréen Im Sung-jae. (Belga)