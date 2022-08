Tensions à Taïwan - Taïwan tire des fusées éclairantes pour dissuader des drones au-dessus de deux îles

Le ministère taïwanais de la Défense a tiré des fusées éclairantes tard dans la nuit de vendredi à samedi (heure locale) pour dissuader sept drones et un avion non identifié de survoler les îles éloignées de Kinmen et de Matsu.Ces deux groupes d'îles se trouvent à proximité des côtes chinoises. Les troupes taïwanaises sont actuellement dans l'état de préparation le plus élevé du pays, après que Pékin a entamé des exercices militaires à grande échelle en début de semaine en réaction à la visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, à Taïwan. Un territoire gouverné démocratiquement que la Chine considère comme une province renégate. Le pays a qualifié la visite de Mme Pelosi de provocation. Outre une démonstration de force militaire à grande échelle dans la région, Pékin a pris diverses mesures contre les États-Unis, dont l'arrêt de la coopération en matière de prévention de la criminalité transnationale et de rapatriement des migrants illégaux, ainsi que la suspension des négociations sur le changement climatique entre les deux pays. (Belga)