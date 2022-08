Tour de Namur - Warre Vangheluwe prend sa revanche et gagne la 4e étape à Doische

Warre Vangheluwe a pris sa revanche samedi dans la 4e étape du Tour des Namur disputée entre Chimay et Doische. Vainqueur de la deuxième étape, il avait connu un jour "sans" vendredi et avait perdu le maillot jaune conquis la veille. Le Belge a retrouvé tous ses moyens samedi pour s'imposer pour la deuxième fois dans la course namuroise par étapes après une attaque en solitaire lancée à 12 kilomètres du but. Le classement général, dominé par le Néerlandais Frank Van Den Broek, est resté inchangé.La cinquième et dernière étape du Tour de Namur sera disputée dimanche entre Spy et la Citadelle de Namur sur 136,1 kilomètres. - 4e étape: 1. Warre Vangheluwe les 153,4 kilomètres en 3h37:46 2. Tijl De Decker 3. Nathan Vandepitte (Fra) 4. Thijs Aerts , 5. Jente Michels , 6. Sander De Vet , 7. Milan Kuypers , 8. Floris Van Tricht , 9. Maxim Nonneman , 10. Tom Portsmouth (G-B), 11. Davide Bomboi , 12. Lars Van De Haar (P-B), 13. Tristan Scherpenbergh , 14. Joppe Heremans , 15. Jasper Paridaens , 16. Emile Brouwers , 17. Emiel Verstrynge , 18. Marko Stankovic (Ser), 19. Tomas De Neve , 20. Thomas Dhooge - Classement général: 1. Frank Van Den Broek (P-B) en 13h12:00 2. Gil Gelders à 0:03. 3. Jago Willems 0:05. 4. Marvin Tasset 0:13., 5. Sieben Devalckeneer 0:21., 6. Emile Brouwers 0:49., 7. Thijs Aerts 0:54., 8. Lars Craps 0:55., 9. Tom Portsmouth (G-B) 0:58., 10. Pim Ronhaar (P-B) 1:03., 11. Jente Michels 1:04., 12. Sean Bero , 13. Sander De Vet , 14. Thomas Dhooge , 15. Pieter Janssens , 16. Jasper Kaesemans , 17. Robbe Mellaerts , 18. Stan Huyghe , 19. Tomas De Neve , 20. Robbe De Weert (Belga)