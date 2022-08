Un enfant entre la vie et la mort après être tombé depuis une fenêtre à Anvers

Un enfant d'un an et demi se trouve entre la vie et la mort après être tombé depuis une fenêtre, chaussée de Boom à Anvers, samedi, a indiqué la police locale.Les circonstances des faits font l'objet d'une enquête mais selon la police, il s'agirait d'un accident. (Belga)