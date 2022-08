WNBA - Meesseman et Allemand gagnent avec Chicago contre Washington

Les Belgian Cats Emma Meesseman et Julie Allemand se sont imposées, avec leur équipe de Chicago Sky, contre Washington Mystics 93-83, vendredi soir, en WNBA.

Meesseman a terminé avec 10 points, 5 assists et 4 rebonds contre l'équipe avec qui elle avait été sacrée en 2019. Elle est restée 27 minutes sur le terrain, 10 de plus qu'Allemand, qui a fini avec 4 assists, 3 points et 2 rebonds. Avec 24 victoires en 32 rencontres, Chicago conforte sa première place au classement. L'équipe est déjà assurée de disputer les playoffs, la saison régulière s'achève le 14 août. (Belga)