WTA Washington - Elise Mertens et Greet Minnen s'arrêtent aux portes de la finale

Elise Mertens et Greet Minnen (N.2), associées, ont été battues, vendredi soir, en demi-finale du double au tournoi de tennis WTA 250 de Washington, disputé sur surface dure et doté de 251.750 dollars.

Elise Mertens, numéro 1 mondiale en double et Greet Minnen 53e, ont été sorties avec un score de 7-6, 7-5 par l'Américaine Catherine McNally et la Russe Anna Kalinskaya (N.4). Elise Mertens, 26 ans, a remporté 15 succès en double sur le circuit en 21 apparitions en finale. Sa partenaire, Greet Minnen, 24 ans, a disputé trois finales dont deux remportées, à deux reprises à Luxembourg en 2018 et 2021, à chaque fois avec Alison Van Uytvanck. Elise Mertens et Greet Minnen avaient déjà été associées, avec la Belgique, lors du dernier duel de Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) en novembre dernier sauvant l'honneur dans le double contre l'Australie (2-1). (Belga)