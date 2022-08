Championnat du monde de motocross - Le Suisse Jeremy Seewer s'impose en MXGP au GP de Suède et retarde le sacre de Tim Gajser

Le Suisse Jeremy Seewer (Yamaha) a remporté le Grand Prix de Suède de motocross en MXGP, 15e des 18 épreuves du championnat du monde dimanche à Uddevalla, décrochant une 3e victoire cette saison, lors des six derniers rendez-vous au programme.

Deuxième de la première manche, Seewer a remporté la seconde pour s'adjuger le Grand Prix devant Tim Gajser (Honda) - 4e et 2e de manche. Le Slovène doit cependant patienter encore un peu avant de se voir sacré champion du monde une 5e fois (une 4e fois en MXGP). Tim Gajser possède encore 115 points d'avance sur le Suisse alors qu'un Grand Prix rapporte maximum 50 points et qu'il reste trois rendez-vous à honorer: en Finlande le 14 août à Hyvinkää, à St-Jean d'Angely avec le Grand Prix de France le 21 août et le Grand Prix de Turquie pour clôturer le 4 septembre à Afyonkarahisar. Le Français Maxime Renaux (Yamaha), vainqueur de la première manche à Uddevalla, a été accidenté dans la seconde. Côté belge, Brent Van Doninck (Yamaha), 8e et 9e, Jeremy Van Horebeek (Beta), 16e et 11e, ont terminé respectivement 7e et 13e du Grand Prix. Au classement mondial, Gajser compte 645 points pour 530 à Seewer. Van Horebeek est 11e (254 points) et Van Doninck 13e (206 points). (Belga)