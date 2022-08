Conflit israélo-palestinien - Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira lundi pour discuter de la violence à Gaza

Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunira lundi pour discuter de la violence dans la bande de Gaza. Israël y a entamé vendredi une action militaire de grande envergure contre l'organisation palestinienne militante du Djihad islamique.Selon des sources diplomatiques, la réunion aura lieu à la demande des Émirats arabes unis, de l'Irlande, de la France, de la Norvège et de la Chine. On ignore par contre encore l'heure à laquelle elle aura lieu. On sait par contre qu'elle se déroulera à huis clos. (Belga)