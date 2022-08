Fumer et faire du feu dans les forêts et réserves naturelles flamandes proscrit dès lundi

Une interdiction permanente de fumer et de faire du feu sera généralisée dans toutes les forêts et réserves naturelles flamandes dès lundi, a indiqué dimanche la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir. Jusqu'à présent, un système de code couleurs était en place, avec une interdiction de fumer ou faire du feu dès le code jaune, en vigueur actuellement."La Flandre dispose de si peu de nature, nous devons tout faire pour la protéger au mieux", souligne Mme Demir. La ministre N-VA souligne que les "situations de sécheresse" deviennent de plus en plus fréquentes dans différentes zones naturelles et forestières en Flandre, ce qui peut "entraîner rapidement un risque d'incendie". Pour l'éviter, il était déjà temporairement proscrit de fumer et de faire du feu dans les forêts et un certain nombre de réserves naturelles. Cette interdiction était valable tant qu'un risque d'incendie existait, soit en code jaune, orange ou rouge. L'interdiction qui entrera en vigueur lundi est bien plus généralisée. Dans les zones naturelles qui relèvent d'un plan de gestion de la nature, les forêts et les réserves naturelles, il sera interdit tout l'année de fumer et de faire du feu. Cette mesure en vigueur de manière permanente est plus facile à faire appliquer, selon Mme Demir. L'interdiction permanente tient compte de la possibilité de faire des feux de camps et de cuisson dans des emplacements délimités et des zones de bivouac, où le système de code couleurs restera en place. (Belga)