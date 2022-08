Jago Geerts deuxième de la première manche du Grand Prix de Suède en MX2

Jago Geerts (Yamaha) a pris la deuxième place de la première des deux manches du Grand Prix de Suède de motocross en MX2, 15e étape du championnat du monde dimanche à Uddevalla.

Le pilote limbourgeois a été devancé par le Français Tom Vialle (KTM), deuxième au Mondial et qui lui grappille quelques points au classement général. Geerts avait repris la tête du championnat du monde après sa victoire à Lommel au Grand Prix de Flandres le 24 juillet. Liam Everts (KTM) a pris la 8e place. En MXGP, c'est le Français Maxime Renault (Yamaha) qui a été le plus rapide dans la première manche devant le Suisse Jeremy Seewer (Yamaha) et le Néerlandais Glenn Coldenhoff (Yamaha). Leader au championnat du monde, le Slovène Tim Gajser (Honda) est 4e. Côté belge, Brent van Doninck (Yamaha) est 8e et Jeremy Van Horebeek (Beta) 16e. La deuxième manche tant en MX2 (16h10) qu'en MXGP (17h10) est prévue plus tard dans l'après-midi dimanche. (Belga)