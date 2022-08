Jupiler Pro League - La Gantoise empoche sa première victoire de la saison face à Westerlo

La Gantoise a décroché sa première victoire de la saison en championnat après son succès 2-1 contre Westerlo dimanche pour la 3e journée de Jupiler Pro League.

Westerlo a pris le meilleur départ dans la partie et les Campinois ont fait mouche sur leur première occasion. Après une erreur de Sulayman Marreh, Igor Vetokele a remporté son face-à-face avec Davy Roef pour donner l'avance aux promus (5e). Les Gantois ont alors dû courir derrière le score et ont finalement égalisé peu avant le repos. Sur un corner, Marreh s'est racheté de son erreur sur le but campinois en prolongeant au fond une reprise de Jordan Torunarigha (37e). Dans le temps additionnel, les Buffalos ont ensuite obtenu un penalty pour une faute de main de Maxim De Cuyper dans le rectangle. Hugo Cuypers n'a pas tremblé au moment de mettre Gand aux commandes (45e+3). Après la pause, La Gantoise a poussé pour se mettre à l'abri mais Cuypers (59e) et Alessio Castro-Montes (61e) ont chacun buté sur Sinan Bolat. Westerlo n'est ensuite pas passé loin de l'égalisation mais Roef a repoussé la tentative de Jan Bernat (70e). Après deux partages contre le Standard (2-2) et Saint-Trond (1-1), La Gantoise empoche ainsi sa première victoire de la saison tandis que Westerlo enchaîne une deuxième défaite de rang après celle à Oud-Heverlee Louvain (2-0). Deux rencontres sont encore au programme dimanche: Anderlecht-Seraing (18h30) et Antwerp-OHL (21h00). (Belga)