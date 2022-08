Ladies European Tour/LPGA Tour - La Sud-Africaine Ashleigh Buhai gagne le British Open

C'est à l'issue d'un barrage sur un cinquième trou supplémentaire que la Sud-Africaine Ashleigh Buhai, 33 ans, a remporté dimanche le British Open de golf, comptant à la fois pour le Ladies European Tour et le LPGA Tour, doté de 7,3 millions de dollars et disputé à Gullane en Ecosse.Buhai avait cinq coups d'avance avant d'entamer le 4e et dernier parcours, mais a vu la Sud-Coréenne Chun In-gee revenir à sa hauteur pour finir toutes les deux avec une carte de 274, à dix sous le par. C'est le quatrième succès de Buhai sur le circuit du Ladies European Tour après des succès au Masters de Catalogne en 2007, l'Open du Portugal en 2011 et l'Open d'Afrique du Sud en 2018. C'est sa première victoire dans un tournoi labellisé LPGA Tour. C'est aussi la première Sud-Africaine à remporter le British Open. Elle repart avec un chèque d'1.095.000 euros. Manon De Roey et la jeune amateur Savannah De Bock n'avaient pu franchir le cut. (Belga)