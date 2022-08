Le Premier ministre rend hommage à l'ancienne rectrice de la VUB Caroline Pauwels

Le Premier ministre Alexander De Croo a exprimé samedi soir sur Twitter ses condoléances à la famille et aux amis de Caroline Pauwels, l'ancienne rectrice de la VUB, décédée vendredi à 58 ans des suites d'un cancer.

Il a tweeté une photo le montrant avec Caroline Pauwels, la qualifiant de "voix progressiste dans le débat social, une dame à l'engagement exceptionnel et au caractère bien trempé". "Elle nous manque déjà", a-t-il également déclaré. "Les mots ne suffisent pas." La quinquagénaire avait été élue rectrice de la Vrije Universiteit Brussel en 2016. Durant son mandat, cette philosophe et spécialiste de la communication avait mis l'accent sur le renforcement des liens entre la VUB et la Ville de Bruxelles. Au début de l'année, elle avait démissionné en raison de sa maladie. En juin, elle avait été nommée rectrice honoraire. (Belga)