Les Belges à l'étranger - Charles De Ketelaere fait ses débuts avec l'AC Milan

Charles De Ketelaere a joué ses premières minutes sous les couleurs de l'AC Milan samedi. Lors d'un match amical à Vincenza, l'ex-joueur de Bruges est entré en jeu à la place de Brahim Diaz un quart d'heure avant la fin de la rencontre. A l'heure de jeu, Alexis Saelemaekers avait, lui, remplacé Junior Messias.

Au moment du coup d'envoi, le champion italien en titre n'était pas bien réveillé. Alex Rolfini a en effet donné à Vincenza une avance de 1-0 dès la première minute. Rafael Leao (11e), Junior Messias (21e), Ante Rebic (30e et 69e) et Fikayo Tomori (51e) ont ensuite chacun secoué les filets pour Milan, tandis que. Nicola Dalmonte (31e) a contribué à la victoire 1-6 avec un but contre son camp. Charles De Ketelaere a également failli marquer pour son nouveau club, mais son tir a heurté le poteau. Milan ouvrira la nouvelle saison de Serie A samedi prochain avec un match à domicile contre l'Udinese. (Belga)