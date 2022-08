Mondiaux d'athlétisme U20 - Merel Maes, 17 ans, prend la 5e place à la hauteur à Cali avec un saut à 1m88

Avec un saut à 1m88, Merel Maes, 17 ans et demie, a pris la 5e place du concours de la hauteur aux Mondiaux d'athlétisme pour les moins de 20 ans, lors de la dernière journée des compétitions, samedi à Cali en Colombie.

Merel Maes avait choisi de commencer à 1m70, effaçant cette barre et 1m75 à son premier essai, mais elle aura du s'y reprendre à deux fois pour franchir 1m80. A 1m85, à 1 cm son record de la saison, puis à 1m88, la Waaslandienne est passée à son 2e essai; manquant ensuite trois essais à 1m91, son record personnel (1m88 en plein air). Merel Maes, médaillée de bronze aux championnats du monde U19 à Jérusalem le mois dernier (1m86), avait sauté 1m91 lors de son titre national indoor l'an dernier à Louvain-La-Neuve. A 16 ans, elle avait pris déjà la 5e place des Mondiaux U20 à Nairobi l'an dernier. La Belgique en termine samedi à Cali avec un bilan de trois top 8 pour sept places en finale. Mimoun Abdoul Wahab a terminé 6e sur 400m haies. Andreas De Lathauwer a pris la 11e place au lancer du poids.Sur 3.000m, Noah Konteh a terminé 12e et Pierre Straet 13e en finale de la perche. Chez les dames, Sennah Vanhoeijen a fini 8e à l'heptathlon et Laura Van den Brande 10e. Treize Belges (7 juniors et 6 juniores) avaient rejoint Cali. L'an dernier à Nairobi au Kenya, ils étaient cinq (3 garçons et deux filles). La Belgique compte une médaille d'or, deux médailles d'argent et cinq médailles de bronze dans son histoire avec les U20 aux Mondiaux. Jonathan Sacoor avait offert à la Belgique sa première (et unique jusqu'ici) médaille d'or dans un championnat du monde chez les juniors, en 2018 à Tampere sur 400m. (Belga)