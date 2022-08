Ott Tänak s'impose devant Kalle Rovanperä, Thierry Neuville 5e

L'Estonien Ott Tänak a remporté le rallye de Finlande, huitième manche (sur treize) du championnat du monde WRC, dimanche. Le pilote Hyundai a résisté au retour du leader du championnat et régional de l'étape, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) pour remporter sa deuxième victoire de la saison. L'autre Finlandais de Toyota, Esapekka Lappi a complété le podium. Thierry Neuville (Hyundai) s'est classé cinquième.

Tänak possédait 10 secondes d'avance sur Rovanperä avant la Power Stage, Ruuhimäki 2 (11,12 km). Rovanperä se montrait le plus rapide de cette dernière spéciale, engrangeant 5 points de plus au général, mais Tänak ne concédait que 3.1, suffisant pour l'emporter avec 6.8 sur le leader du championnat. Lappi prenait la troisième place à 1:20.7. Auteur du cinquième chrono de la Power Stage, Neuville finissait cinquième à 2:18.0 de son équipier. Tänak, 34 ans, décroche le 16e succès de sa carrière, le deuxième en 2022 après sa victoire en Sardaigne. Cette troisième victoire en Finlande, après 2018 et 2019, lui permet de grimper à la deuxième place du général avec 104 points, dépassant d'une unité Neuville. Rovanperä reste solidement en tête avec 198 points. Le WRC reviendra en Belgique du 18 au 21 août pour le rallye d'Ypres, neuvième manche de la saison. (Belga)