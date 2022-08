Une chaleur encore agréable dimanche après-midi avant la montée des températures

Le soleil continuera d'éclairer la Belgique dimanche après-midi, les nuages s'immisçant dans le ciel le long de la frontière néerlandaise, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures devraient rester agréables, de 21°C à la Côte à 26°C en Gaume, avant une vague de chaleur la semaine prochaine.

Les conditions météorologiques de dimanche soir permettront aux amateurs et amatrices d'observer les étoiles alors que le ciel devrait rester peu nuageux et serein. Il fera toutefois frais, avec 6 à 14°C prévus. Lundi débutera une nouvelle semaine de chaleur, avec des maxima qui grimperont, atteignant 24°C sur les hauteurs de l'Ardenne, 27°C dans le centre et 28°C en Lorraine belge. Le littoral ne verra, lui, pas le thermomètre dépasser les 22°C, sous un vent modéré qui soufflera sur l'ensemble du pays. Mardi sera une nouvelle journée de recherche de fraîcheur, que ce soit sous les arbres, au cinéma ou dans les musées, pour découvrir les œuvres de Magritte, Dalí ou encore Monet. À la mer, le mercure pourrait réfréner les envies de baignade, avec 22°C petits degrés au programme, mais ailleurs, il fera chaud, de 25 à 30°C. Le reste de la semaine s'annonce tout aussi ardent, avec encore 30°C mercredi, 33°C jeudi et jusqu'à 34°C vendredi et samedi. La multiplication et l'intensification des vagues de chaleur sont une conséquence directe du réchauffement climatique, selon les scientifiques. (Belga)