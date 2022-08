Une voiture fonce dans la foule à Strépy - La chambre du conseil requalifie les faits en meurtre pour une victime

Les faits dans le dossier du conducteur ayant foncé dans la foule à Strépy ont été requalifiés en meurtre pour une des victimes, et plus en homicide involontaire. C'est ce qu'a indiqué le parquet de Tournai dimanche soir. Cette requalification est provisoire et susceptible d'évoluer au fil de l'enquête, a précisé cette source.Vendredi, la chambre du conseil de Tournai a confirmé le maintien en détention pour deux mois de Paolo Falzone, chauffeur de la voiture qui a été impliquée dans le drame du carnaval de Strépy-Bracquegnies le 20 mars 2022. Le conducteur avait percuté le cortège du carnaval au petit matin, tuant six personnes et en blessant une trentaine d'autres. (Belga)