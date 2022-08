Vos disqualifiée pour une position non-réglementaire, la victoire pour Cordon-Ragot

Lauréate de la course en ligne de l'Open de Suède Vargarda dames (WorldTour), la Néerlandaise Marianne Vos (Jumbo-Visma) a finalement été disqualifiée par le jury pour une position sur le vélo non-réglementaire. La victoire revient donc à la Française Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo).

Vos s'était imposée au sprint devant Audrey Cordon-Ragot, la Britannique Pfeiffer Georgi (DSM) et Valérie Demey (Liv Racing). Seulement, la Néerlandaise a été disqualifiée pour avoir utilisé la position 'puppy paw' où la coureuse n'est plus assise sur sa selle. Une position qui n'est plus autorisée par l'UCI, l'Union cycliste internationale. A la suite de cette disqualification, Audrey Cordon-Ragot s'impose devant Georgi et Demey. Onzième, Shari Bossuyt en profite elle pour rentrer dans le top 10. (Belga)