Dinosaures et châteaux gonflables s'installent place Rogier

Le parcours de châteaux gonflables Bouncy Games et l'expo immersive Dinos Alive s'installent pour quelques semaines place Rogier à Bruxelles. Il s'agit des premiers événements proposés par l'équipe créative d'Exhibition Hub à l'initiative de la commune de Saint-Josse-ten-Noode.Sauter, grimper, rebondir et éviter des obstacles seront les principales actions à entreprendre sur les 3.000 m2 qu'occupe Bouncy Games. Elles s'adressent à toutes les catégories d'âge, depuis le 6 août, chaque jour de 10h à 18h, contre un ticket d'entrée de 7 euros. Des dinosaures prendront vie dès le 15 août, sous la "pyramide" de la place Rogier. Des dinosaures-robots animés et des répliques grandeur nature de ces animaux préhistoriques se partageront 2.000 m2. Cette expo immersive nommée Dinos Alive est accessible quotidiennement de 10h à 18h. Elle s'adresse à chacun à partir de 4 ans et pour un prix d'entrée de 10 euros. "Nous avons de grandes ambitions pour la place Rogier, tels qu'en témoignent ces deux premiers événements. Nous envisageons à long terme une occupation permanente du site par des événements qualitatifs et des expositions à grande échelle", explique le bourgmestre Emir Kir. (Belga)