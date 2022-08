Invasion de l'Ukraine - Le Pentagone annonce une tranche d'aide militaire d'un milliard de dollars à l'Ukraine

Le Pentagone a annoncé lundi une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine, pour un montant d'un milliard de dollars, qui comprend notamment des missiles supplémentaires pour les systèmes américains d'artillerie de précision Himars.Cette nouvelle tranche d'aide prévoit aussi l'envoi de missiles supplémentaires de courte et moyenne portée pour les systèmes de défense anti-aérienne NASAMS, ainsi que de missiles anti-chars Javelin, a précisé le ministère américain de la Défense dans un communiqué. Kiev va également recevoir 75.000 obus de 155 mm, destinés aux systèmes d'artillerie occidentaux dont les forces ukrainiennes sont désormais équipées et une cinquantaine de véhicules blindés médicalisés. Cette nouvelle aide porte à 9,8 milliards de dollars le montant total de l'assistance militaire des États-Unis à l'Ukraine depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, a précisé le Pentagone. Dans un communiqué séparé, le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est félicité lundi de cet ensemble de mesures "calibrées pour faire la différence" sur le terrain et indiqué que les États-Unis continueraient de se concerter avec l'Ukraine afin de renforcer la position de ce pays "sur la table des négociations". (Belga)