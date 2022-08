L'ancien champion du monde Philipp Lahm n'ira pas au Qatar

Philipp Lahm n'accompagnera pas l'équipe nationale allemande au Qatar lors de la Coupe du monde qui se déroulera à la fin de l'année. L'ancien capitaine de l'Allemagne, champion du monde en 2014, a fait le choix de rester chez lui pour protester contre les violations des droits humains dans le pays du Golfe.

"Je ne fais pas partie de la délégation et je n'ai pas l'intention de faire le voyage pour supporter mon équipe. Je préfère rester chez moi", a-t-il déclaré lundi à Kicker. Lahm, directeur de l'Euro 2024 en Allemagne, a souvent critiqué l'attribution de la Coupe du monde au Qatar et a à nouveau répété sa position dans les pages du magazine allemand. "Les droits de l'homme devraient jouer un grand rôle dans l'attribution de tels tournois." En plus de la question des droits de l'homme, l'ancien arrière droit pointe également "la question de la durabilité et de la taille du pays, qui n'ont apparemment pas été pris en compte". Lahm a ensuite conclu en incitant les joueurs allemands à se positionner sur le sujet: "En tant que joueur, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas." (Belga)