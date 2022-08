Trois ouvriers se noient dans les égouts de Moscou après de fortes pluies

A la suite de fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale russe, douze ouvriers ont été emportés par l'eau alors qu'ils se trouvaient dans les égouts de Moscou. Trois victimes se sont noyées. Les services de secours ont récupéré leurs corps, a fait savoir dimanche la protection civile, citée par l'agence de presse Interfax. Les autorités enquêtent pour savoir si les règles sanitaires et de sécurité ont été violées.Les ouvriers étaient en train de nettoyer les égouts lorsque le niveau d'eau a soudainement monté en flèche en raison de fortes pluies. Douze personnes ont été emportées. Cinq d'entre elles ont finalement réussi à se mettre en sécurité et quatre autres ont été secourues par les pompiers, rapportent les autorités de la capitale. Le sud de Moscou a été frappé par de fortes pluies et de la grêle dimanche, après avoir été confronté à une chaleur extrême auparavant. (Belga)