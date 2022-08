Eleven diffusera bien tous les matchs de Challenger Pro League

Jan Mosselmans, rédacteur en chef d'Eleven Belgium, a indiqué mardi à l'Agence BELGA qu'Eleven diffuserait l'intégralité des matches de la Challenger Pro League, qui débute vendredi.

Mardi matin, les journaux du groupe Mediahuis annonçaient un "départ en mode mineur" pour la deuxième division belge en raison d'un différend avec Eleven dû à l'augmentation du nombre de matches à diffuser suite à l'intégration des équipes U23 dans la division. Désormais, six matches seront joués à chaque journée de match au lieu de quatre la saison passée. Les journaux s'étonnaient également de l'absence de communication d'Eleven à propos de la Challenger Pro League. L'explication est simple pour Mosselmans : "La communication liée au début de la compétition était prévue pour aujourd'hui (mardi, ndlr), à la fois sur notre plateforme et sur nos réseaux sociaux." "Des discussions comme celle-ci prennent du temps et doivent être menées avec toutes les parties prenantes. Ce sont des discussions que nous voulons avoir en toute sérénité. Nous n'allons pas mettre de pression supplémentaire en ne diffusant pas les matches. En attendant un accord définitif, nous avons fait le choix de tout diffuser", a déclaré Mosselmans. Pas question non plus d'une "occupation minimale" en termes de caméras, comme le pointaient aussi les journaux : "Il n'y aura pas de changement, tout sera fait avec la même qualité que celle convenue avec la Pro League." La Pro League confirme que les discussions sont en cours : "Nous discutons constamment avec nos partenaires de tous les aspects de nos collaborations, y compris avec Eleven." (Belga)