Les Indoor Red Lions et Indoor Red Panthers connaissent leurs adversaires à Pretoria

Les Indoor Red Lions et Indoor Red Panthers connaissent leurs adversaires pour la Coupe du monde de hockey en salle qui se tiendra du 5 au 11 février 2023 à Pretoria en Afrique du Sud, a annoncé la fédération internationale de hockey (FIH) mardi.

Chez les messieurs, la Belgique a été versée dans le groupe A avec l'Autriche, les Pays-Bas, le Kazakhstan, la Namibie et la Nouvelle-Zélande. Chez les dames, les Red Panthers défieront, elles, l'Ukraine, la Tchéquie, la Namibie, le Kazakhstan et le Canada dans le groupe B. Parmi les 24 équipes participantes, l'Australie remplace la Russie (chez les messieurs) et le Bélarus (chez les dames), exclus après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tandis que la Nouvelle-Zélande remplace l'Allemagne qui ne souhaite pas participer malgré sa qualification. La Coupe du monde en Afrique du Sud remplace la Coupe du monde 2022 qui devait se tenir à Liège du 2 au 6 février dernier mais annulée à cause du coronavirus. L'Allemagne chez les dames et l'Autriche chez les messieurs, ont remporté la dernière édition qui s'était déroulée en 2018 à Berlin. Les Red Lions avaient été éliminés en quarts de finale par l'Australie. (Belga)