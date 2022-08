Marten Van Riel doit déclarer forfait en triathlon à cause d'un oedème osseux

Marten Van Riel ne participera pas à l'Euro de triathlon, prévu dans le cadre des championnats européens à Munich, du 12 au 14 août. Médaillé de bronze à l'Euro de Glasgow il y a quatre ans, Van Riel souffre d'un oedème osseux dans le talus, a-t-il confirmé sur Instagram lundi.

"Malheureusement, ma chute à Leeds a laissé une plus grande marque que ce que j'espérais. Après avoir couru dans la douleur pendant sept semaines, la douleur s'est intensifiée cette semaine. Une IRM a révélé un oedème osseux dans mon talus", a écrit le triathlète sur Instagram. Van Riel, 29 ans, doit désormais rester deux semaines sans courir. "La saison ne se déroulait déjà pas comme je le souhaitais et c'est une déception supplémentaire. La seule chose que je peux faire, c'est utiliser cette période pour devenir plus fort. J'ai déjà activé le mode vélo", a-t-il conclu. À Munich, l'Anversois ne pourra donc pas défendre les deux médailles de bronze qu'il avait remportées à l'Euro de Glasgow en 2018 en individuel et sur le relais mixte avec les Belgian Hammers. La sélection belge est donc réduite à six triathlètes avec Jelle Geens, Noah Servais, Erwin Vanderplancke, Valerie Barthelemy, Hanne De Vet et Jolien Vermeylen. (Belga)