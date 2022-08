Un nouvel Américain à Ostende avec Tre'Shawn Thurman

Champion de Belgique, Ostende a annoncé mardi l'arrivée en ses rangs de l'Américain Tre'Shawn Thurman pour la saison prochaine de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Cet ailier fort de 26 ans, 2m01, évoluait pour la deuxième fois en G-League aux États-Unis, le championnat de développement pour les jeunes vers la NBA, pour le compte de Stockton Kings où il a compilé 7 points et 4,5 rebonds de moyenne en 20 minutes de jeu au cours de ses 33 rencontres. En 2019/2020, il oeuvrait pour Grand Rapids Cold (7,8 pts, 3,5 rebonds de moyenne). Formé dans le Nevada, Tre'Shawn Thurman a été repris dans la sélection américaine pour les deux matches de qualifications contre les Bahamas et le Mexique en vue du championnat continental des Amériques en février dernier avec une moyenne de 3,5 points et 5 rebonds en 15 minutes. (Belga)