Une quinzaine d'hectares de réserve naturelle en feu à Vaux-sur-Sûre

D'importants moyens ont été déployés pour venir à bout d'un incendie qui s'est déclaré mardi dans une réserve naturelle à la limite des communes de Léglise et Vaux-sur-Sûre, rapportaient plusieurs médias locaux en fin de journée. Entre 10 et 15 hectares de réserve naturelle ont été la proie des flammes, a confirmé le bourgmestre de Vaux-sur-Sûre, Yves Besseling.Le site en question se situe le long de la route provinciale reliant Martelange et Saint-Hubert, à proximité du village de Winville dans la commune de Léglise. "Il s'agit d'une zone composée de beaucoup de genêts et de taillis, assez propices à l'embrasement", a précisé M. Besseling. Plusieurs casernes de la province du Luxembourg ont été mobilisées, ainsi qu'un hélicoptère de la police et la protection civile. "Les pompiers, aidés par un hélicoptère de la police, sont parvenus à éteindre la plupart des flammes visibles. Ils ont notamment reçu l'aide d'agriculteurs présents avec leurs citernes d'eau", a indiqué le bourgmestre de Vaux-sur-Sûre en cours de soirée. Les pompiers resteront sur le qui-vive dans les prochaines heures afin d'éviter toute reprise de feu. Les causes du sinistre n'ont pas encore été déterminées. Cet incendie survient alors que le gouverneur de la province du Luxembourg a adopté aujourd'hui/mardi un arrêté de police limitant l'allumage et l'utilisation du feu sur l'ensemble du territoire provincial. Une décision motivée par la sécheresse des dernières semaines et les prévisions météorologiques des prochains jours, caractérisée par une vague de chaleur et un vent modéré, précise le cabinet du gouverneur de la Province. (Belga)