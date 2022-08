2e étape du Tour de Scandinavie: nouvelle victoire de Marianne Vos

Marianne Vos (Jumbo-Visma) a signé un second succès d'affilée en remportant la 2e étape du Tour de Scandinavie féminin (WorldTour), disputée mercredi sur 153,8 km entre Orust et Strömstad, mercredi en Suède.

Déjà victorieuse de la 1e étape, la Néerlandaise de 35 ans l'a emporté devant la Suédoise Emilia Fahlin (FD_-Suez-Futuroscope) et l'Italienne Barbara Guarischi (Movistar). La première Belge est Shari Bossuyt (Canyon/SRAm Racing), au 8e rang. Il s'agit de la 244e victoire en carrière pour l'insatiable Marianne Vos, triple championne du monde, quintuple lauréate de la Flèche Wallonne et championne olympique en 2012. Elle avait aussi enlevé les éditions 2017, 2018 et 2019 du Tour de Scandinavie, remporté l'an dernier par une autre Néerlandaise, Annemiek Van Vleuten. Jeudi, c'est une étape de 118,9 km entre Moss et Sarpsborg qui attend le peloton. Le Tour de Scandinavie s'achèvera dimanche en Norvège. (Belga)