ATP Montréal - Alcaraz renversé par Paul et sorti d'entrée à Montréal

Carlos Alcaraz, 4e mondial, a été éliminé dès son entrée en lice au Masters 1000 de Montréal, mercredi, battu 6-7 (4/7), 7-6 (9/7), 6-3 par Tommy Paul (34e), qui a au passage effacé une balle de match.

L'Américain affrontera au prochain tour le Croate Marin Cilic (16e), demi-finaliste du dernier Roland-Garros, ou le Russe Karen Kachanov (28e). C'est une grosse désillusion subie par le prodige espagnol de 19 ans, qui pensait contrôler le match, mais est tombé sur un adversaire récompensé pour son abnégation à ne pas s'en laisser compter, bien qu'étant mené 4-1 dans le deuxième set. Après être revenu à hauteur, Paul a poussé Alcaraz au tie-break où se sont enchaînés les mini-breaks, Alcaraz se créant alors une balle de match, non convertie, et Paul ne manquant pas ensuite l'occasion d'arracher une troisième manche. Profitant du momentum, l'Américain, en quête d'un deuxième titre sur le circuit ATP après Stokholm l'an passé, s'est ensuite échappé dans le troisième set, en breakant pour mener 3-1. Il n'a pas paniqué quand Alcaraz a sauvé quatre balles de match à 5-2, parvenant finalement à conclure sur la cinquième, sur son service au bout de 3h19. L'Espagnol devra donc attendre pour remporter un cinquième titre en 2022, après ceux glanés à Rio de Janeiro et à Barcelone, ainsi qu'aux Masters 1000 de Miami et de Madrid. Il devra se ressaisir la semaine prochaine au Masters 1000 de Cincinnati, dernier gros tournoi avant l'US Open dont il fut la révélation l'an passé en atteignant les quarts. (Belga)