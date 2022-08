La vente des activités belges pèsent sur les résultats de Metro

Malgré des revenus nettement en hausse, le groupe de distribution allemand Metro a enregistré une perte nette de 290 millions d'euros au troisième trimestre de son exercice interrompu. La vente des activités belges, entre autres, a pesé sur les résultats.Metro a vu son chiffre d'affaires augmenter au total de 26,6% à 7,9 milliards d'euros en avril, mai et juin. Le groupe a bénéficié d'une inflation élevée et d'une meilleure activité avec les hôtels et restaurants. Le cash-flow opérationnel ajusté (EBITDA) est passé de 310 à 441 millions d'euros. Une perte de 290 millions d'euros s'est néanmoins dégagée. Selon Metro, cela est dû à des taux de change défavorables et à la cession des activités belges. Au total, il s'agit d'un impact négatif de plus de 400 millions d'euros, dont environ 130 millions d'euros sont dus à la vente de l'activité belge. En juin, Metro a annoncé qu'elle vendait les activités opérationnelles déficitaires du grossiste en restauration Metro (onze magasins) et de la chaîne de supermarchés Makro (six magasins) en Belgique à la holding Bronze Properties, qui collabore avec le spécialiste de la vente au détail et partenaire financier GA Europe. Le portefeuille immobilier, composé de onze des dix-sept magasins, est resté aux mains de la société allemande. (Belga)