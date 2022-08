Météo - Soleil et chaleur restent au programme

Aujourd'hui, soleil et chaleur restent au programme avec des maxima de 25°C le long du littoral et de 27 à 31°C dans l'intérieur du pays. Le vent sera généralement modéré d'est à nord est, le long du littoral parfois assez fort de nord-nord-est l'après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir et cette nuit se déroulera à nouveau sous un ciel peu nuageux à serein avec des minima de 14 à 18°C, voire plus bas dans certaines vallées de l'Ardenne. Le vent sera faible à modéré d'est à nord-est. Jeudi, le temps ensoleillé et très chaud persistera avec des maxima de 27 à 28°C à la mer et en Hautes Fagnes, et autour de 31°C dans la plupart des autres régions. Des valeurs de 32 ou 33°C ne sont pas exclues localement. Le vent d'est sera faible à modéré. A la Côte, une brise de mer modérée de nord-nord-est s'enclenchera l'après-midi. Vendredi, il fera ensoleillé et extrêmement chaud avec des maxima de 29 à 33°C, voire localement 34°C. A la mer, il fera un peu plus frais avec des valeurs proches de 28°C. Le vent sera généralement modéré de secteur est, revenant au nord-nord-est à la Côte dans l'après midi. (Belga)