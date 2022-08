Premier League - L'international danois Mikkel Damsgaard quitte la Sampdoria pour Brentford

Mikkel Damsgaard quitte la Sampdoria et s'est engagé mercredi avec Brentford. L'international danois a signé un contrat de cinq ans avec le club de Premier League.

Damsgaard, 22 ans, évoluait à la Sampdoria depuis l'été 2020. En 46 matches de Serie A, il a marqué deux buts et donné quatre passes décisives. Il a raté une grande partie de la saison dernière, à cause d'une blessure à la cuisse. Le milieu de terrain compte seize sélections pour quatre buts et avait marqué les esprits l'an dernier lorsqu'avec le Danemark, il avait atteint le dernier carré de l'Euro. Il y avait inscrit le but danois en demi-finale face à l'Angleterre (défaite 2-1 après prolongation). Brentford déboursera environ 15 millions d'euros pour s'attacher ses services. (Belga)