WTA Toronto: Elise Mertens prend la porte au 2e tour

Elise Mertens a été éliminée au deuxième tour du tournoi de tennis WTA 1.000 de Toronto, épreuve sur surface dure dotée de 2.697.250 dollars, mercredi au Canada.

La N.1 belge, 37e mondiale, a été battue 6-3, 47-5 en 1h32 par l'Italienne Camila Giorgi (WTA 29). Celle-ci avait déjà battu Mertens l'an dernier au 1er tour du tournoi canadien, à Montréal. La Limbourgeoise avait battu l'Italienne en 2019 à Osaka et 2020 à Prague. Elise Mertens était arrivée au Canada après deux défaites d'entrée à Prague et Washington ces deux dernières semaines. Elle avait renoué avec la victoire en sortant la Hongroise Anna Bondar (WTA 54) au premier tour mardi. Une deuxième Belge devait jouer ce tournoi canadien en simple en la personne d'Alison Van Uytvanck (WTA 43) mais la droitière de Grimbergen a dû déclarer forfait en raison d'une blessure dans le bas du dos. Mertens est aussi engagée en double. La N.1 mondiale de la discipline est associée à la Russe Veronika Kudermetova. Exemptées de premier tour, elles affronteront en 8e de finale l'Américaine Madison Keys et l'Indienne Sania Mirza. (Belga)